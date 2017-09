790

É aqui que vai nascer a mais recente obra do Benfica

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, visitou esta sexta-feira, em Carnaxide, o local no qual irá nascer o Centro de Alto Rendimento (CAR) para as modalidades do clube. O líder máximo do clube teve a companhia do 'vice' Fernando Tavares e também do presidente da câmara municipal, Paulo Vistas, na apresentação do projeto. [Fotos: Paulo Calado]