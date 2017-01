52

Fotógrafo atropelado por Hayden Paddon no arranque do WRC

O neozelandês Hayden Paddon, em Hyundai, esteve esta quinta-feira envolvido no primeiro grande acidente do campeonato do Mundo de ralis em 2017. E foi logo na especial inicial do Rali de Monte Carlo, provocando inclusivamente o cancelamento da tirada. De resto, segundo informações da organização, o piloto e copiloto escaparam ilesos, sendo que há a possibilidade de um fã ter ficado ferido neste incidente.