É assim que a Ducati quer assustar (e dominar) a concorrência

Com uma proposta agressiva no que às entradas frontais diz respeito, a Ducati está apostada em assustar toda a concorrência tendo em vista o arranque do MotoGP. Veremos que efeito terão, isto depois de uma pré-temporada marcada por algumas dificuldades para o seu novo grande nome, o espanhol Jorge Lorenzo.