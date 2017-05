0

0



É assim que se comemora uma vitória... 50 anos depois

Festejar um título é bom, festejar um título 50 anos depois de ter sido ganho... continua a ser bom. Pelo menos para as centenas de adeptos do Celtic que se juntaram esta quinta-feira em Lisboa, no dia em que se comemora meio século da vitória sobre o Inter Milão em Lisboa. E até a taça acompanhou os festejos.