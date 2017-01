0

É assim que Van Basten quer que sejam os 'novos' penáltis?

Esta quarta-feira, ao 'Sport Bild', Marco Van Basten, diretor geral da FIFA para o desenvolvimento do futebol, lançou algumas ideias para mudar a imagem do desporto mais popular do mundo, sendo uma delas relacionada com os penáltis. Ao invés da cobrança no imediato, o holandês propôs algo ao estilo do hóquei em patins, que curiosamente já foi utilizado no futebol, no inovador campeonato dos Estados Unidos.