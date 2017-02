61

É desta forma que no México um treinador trava a equipa adversária

Quantas vezes um treinador está no banco a pensar como travar o ímpeto da equipa adversária? No México, o técnico do América, Ricardo La Volpe, descobriu uma nova forma de o fazer. Decorria o minuto 71 do jogo a contar para a 7.ª jornada da fase de Clausura da liga mexicana com o Chivas Guadalajara. Com os da casa a ganharem por 1-0, La Volpe não gostou do domínio adversário e fez...isto. Esperemos que a moda não pegue no futebol mundial.