É este Higuaín azarado que o Sporting quer defrontar na quarta-feira

O Sporting desloca-se a Turim na quarta-feira para defrontar a Juventus em jogo da 3.ª jornada da Liga dos Campeões (Grupo D), depois da equipa italiana ter registado uma derrota em casa frente à Lazio na tarde de sábado (1-2), com Gonzalo Higuaín a mostrar uma vez mais que está longe da melhor forma. Mas o argentino anda também com uma grande falta de sorte, como se vê neste lance: o guarda-redes Thomas Strakosha pontapeia a bola contra o pé do avançado da Juventus a um metro da linha de golo e o ressalto vai em direção à trave...