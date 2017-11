É este o carro que promete chegar perto dos 500 km/h

Revelado no SEMA Show de Las Vegas, o novo bólide da marca norte-americana Hennessey promete continuar a fazer jus à velocidade que a caracteriza. Já detentora do título de carro mais rápido do Mundo, com os 435,31 quilómetros que atingiu com o Venom GT, a construtura de desportivos está apostada em subir a parada de forma incrível, prometendo que o seu Venom F5 chegue às 301 milhas por hora, qualquer coisa como 484 km/h!