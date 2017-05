1260

É este o 'papel do tetra' do Benfica

Luís Filipe Vieira entrou no balneário no momento da consagração do tetra de papel na mão. Leu aos jogadores a mensagem "compromisso, humildade, determinação, sempre ambiciosos" e... entrou no clima de brincadeira que ali se vivia. A história podia ficar por aqui, mas estaria sempre incompleta por faltar contar o que aconteceu há mais de cinco meses. Foram 163 dias em que Luisão teve o segredo nas suas mãos. Tudo começou após a derrota na Madeira, com o Marítimo, a 2 de dezembro (12 ª jornada). A temporada era longa e ainda não estava sequer na sua primeira metade e Vieira entendeu que devia fazer uma espécie de alerta aos jogadores. Leu-lhes, então, o papel, agora conhecido como o ‘papel do tetra’, a que Record teve acesso, e pediu-lhes que, nesses momentos menos bons – o Benfica viria a perder mais 11 pontos até final – recordassem as suas palavras. Entregou o bilhete a Luisão, a quem pediu que o usasse junto dos companheiros quando necessário. Conheça aqui toda a história