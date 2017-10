0

0



É isto que os jogadores enfrentam antes de subir ao Marakana

O estádio do Estrela Vermelha, conhecido como o Marakana, é um dos palcos mais temíveis do futebol de Leste especialmente pelo ambiente frenético que se vive durante os encontros, mas agora trazemos uma nova visão que dá outra dimensão a esse rótulo. Neste vídeo pode ver como é a entrada dos jogadores desde o balneário até ao relvado. Foi isso mesmo que viveram os do Arsenal, que esta quinta-feira jogaram em casa do Estrela Vermelha...