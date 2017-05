295

É isto que sucede quando um Toyota Corolla de 1998 choca com um de 2015

A Australasian New Car Assessment Program decidiu conduzir um interesse teste, no qual colocou 'frente a frente' um Toyota Corolla de 1998 com um de 2015. O frente a frente passava precisamente por fazer os dois veículos colidirem à mesma velocidade (64 km/h) e, depois disso, verificar os danos provocados em cada um dos bólides. Consegue adivinhar o resultado?