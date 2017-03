0

É isto que vale a promessa chilena seguida pelo Benfica

Esta segunda-feira, a Radio La Clave adiantou que o Benfica terá estado no Chile a observar o médio Gabriel Suazo, do Colo Colo, um médio de apenas 19 anos que deu nas vistas durante o Sul-Americano de Sub-20. Acima pode ver o jovem em ação no duelo com a Colômbia, disputada nesse mesmo torneio.