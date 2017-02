0

E Mourinho voltou a abandonar uma 'flash interview'...

No espaço de uma semana, José Mourinho voltou a abandonar uma entrevista rápida após um encontro do Manchester United de forma abrupta. Se na semana passada, também depois de jogar diante do Hull City, durou apenas 28 segundos na 'flash interview', o técnico português agora demorou um pouco, mas a saída foi... à Mourinho.