Águias deram 'bicada' ao Sporting com este cântico

Nos festejos do tetra nos Paços do Concelho, esta segunda-feira, ouvi-se a dada altura "E o Carrillo é campeão", numa 'bicada' ao Sporting. O próprio peruano e restantes jogadores do Benfica alinharam e o extremo gravou o momento no Instagram.