0

0



É por isto que Iñaki Williams é um dos jovens mais promissores do Mundo

Aos 22 anos, Iñaki Williams é visto em Espanha como um dos mais promissores talentos do futebol do país vizinho e este lance ajuda a explicar esse estatuto. Diante da Real Sociedad, para lá do golo que fez, o avançado do Athletic Bilbao humilhou Iñigo Martínez com um daqueles túneis que prometem figurar nos vídeos dos melhores momentos da época.