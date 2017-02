0

É por isto que Mourinho diz que é tratado de forma diferente de Klopp

A conferência de imprensa de José Mourinho após o empate (0-0) do Manchester United na receção ao Hull City, quarta-feira, ficou marcada por uma afirmação na qual o treinapor português se referiu a homólogo do Liverpool, Jürgen Klopp, que depois de gritar algo na cara do quarto árbitro no jogo com o Chelsea, obteve como resposta o seguinte: "Gosto da sua paixão, por isso faça o que quiser". Mas o que é que Klopp disse a Neil Swarbrick mal viu Simon Mignolet defender o penálti marcado por Diego Costa? Simplesmente isto: "Ninguém nos consegue derrotar". Falta apenas o contexto e esse indica que o alemão mostrou grande desagrado por o árbitro Mark Clattenburg ter marcado falta de Joel Matip sobre Diego Costa, algo que depois negou em conferência de imprensa, dando ainda mais argumentos a quem vê o acontecimento de outro ângulo. Mourinho, recorde-se, pegou em exemplos recentes dos rivais Klopp e Arsène Wenger (Arsenal), para provar que é tratado de forma diferente por árbitros e federação.