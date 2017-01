118

0



E quando Klopp ficou 'passado' após dois minutos a ver programa sobre o mercado de futebolistas?

As conferência de imprensa de Jürgen Klopp são quase sempre muito divertidas porque o treinadores do Liverpool não recusa responder às perguntas mais complicadas, embora por vezes se tenha de dar o devido desconto ao que o alemão diz, como é o caso... Perguntaram a Klopp se havia boas possibilidades do clube contratar reforços até ao fecho do mercado de transferências, a 31 de janeiro, e o alemão respondeu assim: "Qual é a sua resposta preferida? Há uns dia vi um programa na televisão - não sei posso dizer o nome do canal... - so sobre transferência e passados dois minutos, ufa, perdi-me: que clube era? Que jogador era? Inacreditável... se quiseres posso dizer sim e depois podes colocar o Liverpoo no ecrã. Mas não é provável que aconteça. Mas é a vida, é sempre possível... talvez. Eu já nem sequer sei o que acabei de dizer..."