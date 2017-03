0

E que tal um jogo da NBA sem os habituais efeitos sonoros?

O jogo entre os New York Knicks e os Golden State Warriors ficou marcado por esta experiência: a primeira parte foi disputada sem os habituais efeitos sonoros, traduzidos quase sempre em estímulos aos adeptos para incentivar a equipa da casa. Como conclusão podemos dizer que as equipas marcaram mais pontos na segunda parte (55 para os Knicks e 63 para os Warriors) e que o conjunto da casa até tira algum proveito do silêncio (50 pontos contra 49 do adversário na 1.ª parte). Os californianos venceram os nova-iorquinos por 112-105. O vídeo é do canal Mad about NBA, no YouTube.