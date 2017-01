78

E se de repente fosse treinar com os amigos e tivesse de defrontar Ribéry, Alaba e Rafinha?

Ribéry, Alaba e Rafinha disfarçaram-se de "sem-abrigo" e foram até uma escola de Munique desafiar um grupo de estudantes que por ali exibia as suas capacidades futebolísticas. A princípio, a brincadeira até correu bem aos jovens desconhecidos. O problema foi quando os craques do Bayern começaram a mostrar os seus dotes. A brincadeira terminou como sempre com um sorriso nos lábios de todos. Inclusive, dos que se juntaram para assistir.