E se Pepe faz anos hoje, os parabéns têm de ser... à campeão!

Pepe celebra este domingo o seu 34.º aniversário e, para assinalar a data, a Federação Portuguesa de Futebol partilhou várias fotografias do internacional português na página de Facebook das Seleções de Portugal. "81 internacionalizações, homem do jogo na final do Euro 2016 e campeão europeu. Feliz aniversário, Pepe!", pode ler-se na legenda [Fotos: FPF]