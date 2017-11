É só mais uma lição de fair play de Buffon...

O final do Juventus-Barcelona ficou marcado por este abraço de Gianluigi Buffon a Ivan Rakitic. O guarda-redes italiano da vecchia signora agradeceu assim as palavras do médio croata dos blaugrana que disse que lhe cederia o lugar no Mundial'2018, lamentando que o colega de profissão não se possa despedir dos relvados naquela prova, pois a squadra azzura não se qualificou. Buffon, recorde-se, já tinha agredecido através do Twitter.