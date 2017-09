240

É uma das 'brasas' da Dinamarca...

Philine Roepstorff, jovem modelo e designer de moda dinamarquesa, faz furor nas redes sociais, mais concretamente no Instagram, onde já conta com quase 200 mil seguidores. No verão, a modelo aproveita para se refugiar em sítios quentes, longe do seu país, e mostrar todos os seus atributos assim como a forma física... que não deixa ninguém indiferente.