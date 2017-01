0

0



Ecclestone vai deixar saudades na F1... pelo menos por isto

Bernie Ecclestone, homem que esteve no comando da gestão comercial da Fórmula 1 ao longo das quatro últimas décadas, sai de cena com a entrada da Liberty (21 Century Fox). Para muitos, o alívio é impossível de disfarçar perante o adeus daquele que muitas vezes tomou decisões como um verdadeiro tirano. Outros, em menor número, recordam o que a competição era antes de Bernie a transformar num dos maiores eventos desportivos à escala mundial. Esta compilação de imagens mostra apenas algumas das situações mais desconcertantes do polémico multimilionário.