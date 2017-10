0

0



[Vídeo] Ederson anda com azar: guarda-redes leva outra pancada na face esquerda da cara

Ederson apanhou outro susto pouco mais de um mês depois de Sadio Mané lhe ter acertado na cara com a sola da bota no jogo do Manchester City frente ao Liverpool (a 9 de setembro). Aos 15 minutos do embate com o Burnley, o guarda-redes brasileiro que se transferiu do Benfica para os citizens no verão levou uma joelhada - de novo na face esquerda da cara - quando se procurava ficar com a bola que tinha 'sobrado' para Scott Arfield.