Ederson, o guarda-redes dos passes fabulosos, fez mais um no City

Pep Guardiola só acertou à segunda na contratação de um guarda-redes para o Manchester City. Depois do 'tiro ao lado' que foi a aposta em Claudio Bravo há um ano, chegou Ederson. E o internacional brasileiro contratado ao Benfica não demorou muito a conquistar o adeptos. E não foi só com defesas. No jogo com o Shakhtar Donetsk, Ederson assinou este passe para Sergio Agüero que se transformou num dos temas de debats entre os adeptos dos citizens no Twitter.