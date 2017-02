800

Ederson quase 'viveu' novamente o lance contra o Arouca

Aos 42' do Benfica-B. Dortmund, Lindelöf e Ederson não se entenderam e Dembélé quase ficou com a bola. O guarda-redes, ao sair da baliza, acabou por chocar com o avançado mas o árbitro mandou seguir. Recorde-se que na última partida das águias, o brasileiro foi expulso após sair da baliza e derrubar Mateus.