Ederson será o único a não querer fazer a vontade aos adeptos brasileiros?

Numa altura em que os adeptos brasileiros levam a cabo uma campanha insólita no Twitter - na qual pedem a derrota da própria equipa para prejudicar o principal rival, a Argentina... -, Ederson faz orelhas moucas às hashtags que invadiram as redes sociais (#EntregaBrasil e #EntregaProChile) e trabalha como sempre na baliza da canarinha. O tempo de reação do guarda-redes do Manchester City parece estar à altura do jogo com o Chile da próxima madrugada