Ederson teve de pôr a mão para acalmar os ânimos

No final do Benfica-Chaves, um jovem adepto quis tentar a sua sorte junto dos jogadores e entrou no relvado da Luz. A 'aventura' durou pouco, já que foi prontamente agarrado pela segurança. No entanto, Ederson interveio prontamente, serenando os ânimos. Já antes, aquando do segundo golo de Mitroglou, outro adepto entrou para abraçar Jonas e saiu... como se nada fosse [Fotos: Paulo Calado]