Edison Cavani aprova o novo 'figurino' do Paris Saint-Germain

O avançado do clube, Edinson Cavani, que marcou 49 golos em todas as competições durante a época 2016-2017 e se tornou o maior goleador da Liga Francesa (35 golos), aprova o novo 'figurino' do PSG, idealizado, com sempre, pela multinacional norte-americana Nike, e promete golos e triunfos. "Sinto-me orgulhoso e emocionado por usar a nova camisola da equipa. Tenho sempre os golos em mente e estou ansioso para ganhar jogos na próxima época."





(Fotos: Nike)