0

1



Eis a resposta dos jogadores da NFL a Donald Trump

A polémica entre Donald Trump e as estrelas da NFL continua acesa. O presidente norte-americano continua a disparar contra os atletas - afirmou que os jogadores que não ouvissem o hino de pé deveriam ser despedidos -, descontentes com o tratamento dado às minorias étnicas, e a resposta dos jogadores do Baltimore Ravens e do Jacksonville Jaguars, durante o hino, antes da partida que iam disputar, foi esta...