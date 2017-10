34

Ela até pode ocupar pouco espaço no seu ecrã, mas como não se mede às polegadas...

Summer Lynn Hart é uma jovem modelo norte-americana que apesar de medir 'apenas' 1,67 m é muito requisitada para trabalhos em revistas como a Maxim. Tem ganho notoriedade no Instagram - onde já conta com mais de 250 mil seguidores - e começou a ganhar fama com as fotografias ousadas e também com os vídeos de exercício físico que publica naquela rede social.