Ele atreveu-se a desafiar Ronaldo, Ricardinho e Majder

Sean Garnier, o 1.º campeão do Mundo de freestyle, lançou um repto aos outros melhores do Mundo... do futebol, futsal e futebol de praia. O atleta francês esteve em Portugal e desafiou Cristiano Ronaldo, Ricardinho e Madjer, como se pode ver no vídeo publicado na página da FPF no Facebook. Será que os craques portugueses lhe respondem?