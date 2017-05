0

Ele tem dez títulos de campeão consecutivos... e quer mais

Fejsa é um dos jogadores que esteve nos últimos 4 títulos do Benfica. O sérvio que vai já no décimo título nacional consecutivo. Feliz por ficar na história do Benfica, Fejsa lembra que ainda tenho dois anos de contrato e que o pensamento continua na Luz.