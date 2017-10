106

Em Londres está tudo pronto para receber 'The Best'

Esta segunda-feira, a partir das 19h30 decorre em Londres a cerimónia de entrega do prémio 'The Best', com Cristiano Ronaldo como grande favorito a revalidar o título de Melhor do Mundo, concorrendo com Messi e Neymar. E já se está em contagem decrescente para se saber o nome dos vencedores...