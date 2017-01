0

Emissão de jogador no Facebook apanha treinador a chamar nomes a adversários

O regulamento interno dos Pittsburgh Steelers, à semelhança dos de outras equipas da NFL, é muito restritivo em relação à utilização de redes sociais. Só por isso, Antonio Brown já estava em apuros por ter feito um 'live' através da sua conta no Facebook no balneário, após o triunfo sobre os Kansas City Chiefs (18-16), que apurou os Steelers para a final da AFC, na qual o adversário, e último obstáculo rumo ao Super Bowl (5 de fevereiro), são os New England Patriots. Mas o 'wide receiver' de 28 anos teve o 'azar' de apanhar a palestra final do treinador, na qual Mike Tomlin, entre vários palavrões, chama 'assholes' [cretinos] aos Patriots, queixa-se de ter menos tempos de descanso entre os jogos face ao calendário dos adversários e pede aos seus jogadores para que não façam nada que os possa motivar. Brown já pediu desculpa...