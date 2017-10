0

Emoção, exigências e ainda desacatos nas manifestações contra os incêndios

Milhares de portugueses saíram às rua de Lisboa, Porto, Viseu, Braga e Bragança - apenas para citar algumas cidades - para exigir uma outra política de combate aos incêndios e mostrar solidariedade para com as vítimas dos mais recentes fogos. No Terreiro do Paço, em Lisboa, houve ainda registo de desacatos junto à estátua do rei D. José, quando um grupo tentou desenrolar uma faixa onde se podia ler "Governo PS, PSD/CDS: Culpados". [Fotos: Lusa, Luís Manuel Neves, Nuno André Ferreira, Marc Ricardo Silva