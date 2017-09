169

0



Empate em Montpellier não inibiu Neymar, Marquinhos e Thiago Silva de festejar

O empate sem golos do PSG com o Montpellier não tirou o ânimo aos jogadores da equipa parisiense, que no domingo festejaram o 33.º aniversário de Thiago Silva. Num vídeo publicado no Instagram por Carol Cabrino, noiva de Marquinhos, pode ver-se Thiago Silva, Neymar e o próprio Marquinhos a divertirem-se a cantar um pagode, música tipicamente brasileira. No aniversário do capitão do PSG esteve ainda Rabiot, Maxwell, Dani Alves e Di María.