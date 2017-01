573

Empurrões e muita confusão ao intervalo do V. Guimarães-Benfica

Carlos Xistra apitou para o intervalo no V. Guimarães-Benfica... e instalou-se a confusão no relvado. Flávio Meireles, diretor-desportivo dos vimaranenses, foi pedir explicações a Nélson Semedo pelo gesto do lateral a mandar calar os adeptos da casa e acabou por receber um 'chega para lá' de Ederson. O ambiente aqueceu ainda mais e começaram a juntar-se cada vez mais elementos dos dois lados, com Minervino Pietra a intervir e a empurrar Meireles. [imagens RTP1 e Simão Freitas]