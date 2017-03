0

Encostaram cabeças, Vardy simulou uma cabeçada... e Nasri foi expulso

Aos 71', o Sevilha ficou reduzido a 10 jogadores depois de um lance entre Vardy e Nasri... Vardy provocou Nasri, que encostou a cabeça na do avançado do Leicester que, por sua vez, simulou uma cabeçada e só não caiu no chão porque tinha um companheiro de equipa atrás para o amparar... O árbitro mostrou cartão amarelo aos dois jogadores... o médio já tinha um cartão e foi expulso, com Slimani a acalmar o francês.