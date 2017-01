925

Enquanto Ronaldo chegava ao topo do Mundo... Ibrahimovic apontava ao trono

Igual a si mesmo, Zlatan Ibrahimovic decidiu (tentar) chamar para si todas as atenções ao mesmo tempo que Cristiano Ronaldo conquistava o prémio de melhor jogador do Mundo com uma publicação no Instagram. Anexando uma montagem na qual surge vestido como um rei, o avançado do Manchester United 'colocou-se' como próximo monarca da Suécia, na linha de sucessão a Carlos XVI Gustavo.