"Então e o vídeo-árbitro?" - As queixas de Lito e jogadores do Aves

Aos 76' do Aves-Benfica, antes do lance que antecedeu o penálti que resultou no terceiro golo do Benfica, Lito Vidigal e jogadores do Aves ficaram a pedir falta de Jonas sobre Nildo e a intervenção do vídeo-árbitro. "E o vídeo-árbitro?", dizia o técnico.