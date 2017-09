369

Então mas Pogba não está lesionado? Esta dança do francês deve ter 'assustado' Mourinho

Paul Pogba sofreu uma lesão na coxa da perna esquerda nos primeiros minutos do jogo do Manchester United frente ao Basileia (Liga dos Campeões, Grupo A), na semana passada, que o afasta de competição durante um mês. Mas a recuperação do médio parece estar a correr bem, a julgar por este vídeo que colocou na rede social Instagram, onde dança ao som de 'No Wallet', de Future. Ou então anda a fazer coisas que não deve e ainda vai acaba por pregar um valente 'susto' a José Mourinho...