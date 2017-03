0

Entra em campo e decide jogo... 14 segundos depois

O Náutico venceu o Santa Cruz na Copa do Nordeste graças a este golo de Nirley. O defesa-central entrou em campo direto para um pontapé de canto e 14 segundos cabeceou para fazer o único golo do jogo. As imagnes são do Esporte Interativo.