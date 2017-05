800

14



Entre 20 clubes europeus que jogaram sempre a 1.ª divisão, sabe quantos são portugueses?

São muitas as equipas que já competiram nas principais divisões do seu país, mas são poucas as que se estiveram sempre ao mais alto nível. O 'As' fez esse exercício e numa lista de 20 emblemas europeus que estiveram sempre no escalão principal do futebol em Portugal, Espanha, França, Inglaterra, Itália, Alemanha, Holanda, Grécia, Bélgica, Turquia e Escócia há... surpresas.