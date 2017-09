1755

6



Enzo Pérez marcou o 'golaço dos golaços' da Libertadores

Enzo Pérez bisou na goleada por 8-0 do River Plate ao Jorge Wilstermann, da 2.ª mão dos quartos de final da Taça Libertadores, 'vingando' assim a derrota por 3-0 do 1.º jogo. O ex-jogador do Benfica teve um dia mesmo inspirado, a avaliar pelo golaço que fechou o resultado