Equipa arrisca perder jogo por causa da... marcação do campo

Este é um daqueles casos do qual não temos memória de existir algum precedente. Aconteceu em Itália, este domingo, no Grupo H da Serie D, onde o duelo entre Manfredonia e Gravina foi cancelado por causa da deficiente marcação do terreno de jogo. O árbitro ainda esperou quase três horas para que o problema fosse solucionado, mas acabou mesmo por cancelar a partida. Agora, pior de tudo, o Manfredonia arrisca perder o jogo na secretaria!