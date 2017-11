Equipa da NCAA acaba a jogar com três... e por pouco não ganha!

O insólito aconteceu num jogo da NCAA, o campeonato universitário de basquetebol dos Estados Unidos. Uma confusão a 13 minutos do fim levou os jogadores que estavam no banco de Alabama a invadir o campo e os árbitros não foram de modas - acabaram todos expulsos. A equipa ficou com apenas cinco elementos disponíveis, mas um deles foi excluído com 5 faltas e outro lesionou-se num pé. Com apenas três jogadores em campo, e a perder por 13 pontos de diferença, a verdade é que a atuação de Alabama foi impressionante e por pouco não surpreendia os rivais de Minnesota. O resultado final foi de 89-84...