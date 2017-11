Equipa do Ano da UEFA: Português é língua forte nos nomeados mas só um fala sem sotaque

A UEFA divulgou esta quarta-feira a lista de 50 futebolistas que disputarão um lugar na Equipa do Ano, na qual Cristiano Ronaldo, já foi distinguido como melhor jogador do ano da FIFA, é o único português presente. Destaque para a presença de 11 futebolistas do Real Madrid, entre os quais está o capitão da Seleção Nacional, campeã da Europa.