Equipa na "confiança máxima" apesar das ausências de Brahimi e Otávio

O FC Porto não vai poder contar com Brahimi (ausente na CAN) e com Otávio (lesionado), dois jogadores que se têm evidenciado nos azuis e brancos esta temporada. Nuno Espírito Santo desvaloriza a situação e garante que confia nos jogadores que ficaram no Dragão.