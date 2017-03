0

Equipas já aquecem no relvado da Luz

As equipas de Benfica e Belenenses já subiram ao relvado para o aquecimento antes da partida desta noite, no Estádio da Luz. Destaque para a ausência de Nelson Semedo nos encarnados, que ficou de fora do jogo devido a um traumatismo jo joelho esquerdo durante um treino.